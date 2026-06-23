Samsun'da emekli öğretmen bağlama yapımını geleceğe taşıyor

VEYSEL ALTUN - Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" ünvanı verilen 70 yaşındaki Aydın Kaya, bağlama yapımının inceliklerini usta ellerden geleceğe aktarıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri"nin Samsun durağında, geleneksel el sanatları ve müzik mirası ziyaretçilerle buluşuyor.



Festival kapsamında kurulan bağlama yapım atölyesinde, 35 yıldır ağaca ruh veren emekli teknik öğretmen Aydın Kaya, mesleğinin inceliklerini sanatseverlere aktarıyor.



Marangozluk geçmişi olan ve bağlama çalmayı öğrenmek için aldığı bir bağlamayı teknik olarak yeterli bulmayınca bağlama yapmaya başlayan Kaya, 35 yıldır ahşaba şekil vererek bağlama üretiyor.



Meslek hayatına mobilya öğretmeni olarak başlayan ve 10 yıl önce emekli olan Kaya, AA muhabirine, bağlama yapımı yolculuğunun enstrüman çalma isteğiyle başladığını belirtti.



Kursa gittiği dönemde çalınan bağlamaların teknik özelliklerinin yetersiz olduğunu fark edince, mesleği olan ağaç işlemeciliğini bu alana yönlendirdiğini söyleyen Kaya, "35 yıldır bağlama yapıyorum. Benim düşüncem, 'Çok üreteyim, çok kazanayım' değil, az olsun, iyi olsun, insanlar iyi enstrümanlara sahip olsun ve halk müziğine bir hizmet olsun anlayışıyla devam ettim." dedi.



Bugüne kadar 1500 civarında bağlama ürettiğini söyleyen Kaya, "Zaten hep sipariş üzerine çalışıyorum. Türkiye'nin bütün şehirlerine bağlama yaptığım gibi yurt dışından da Avustralya'dan İngiltere'ye kadar yaptığım bağlamalar olmuştur." ifadelerini kullandı.



Emekli olmadan önce de bağlama yaptığını fakat mesai sonrasında atölyede olduğundan dolayı çırak yetiştiremediğini kaydeden Kaya, "Atölyelerim hep evimin yanında olmuştur, çalışmada daha kolaylık olsun diye. Akşam saatlerinde kimse çocuğunu çırak olarak vermek istemedi. Atölyede çalışacak bir çırak yetiştiremedim ama bağlama yapımıyla ilgilenen insanlar hem bir mesleğe sahip olup da bağlama da yapayım diyen insanlar olmuştur ve onlara yardımcı olmuşumdur. Kendi okuldaki öğrencilerimden birkaç tanesi bağlama yapımıyla ilgilendi. Hatta bir tanesi Ege Üniversitesinde bağlama çalgı yapımı bölümünü bitirdi ve şu anda Ankara'da bağlama yapmaya devam ediyor." diye konuştu.



- "Ağaçla uğraşmaktan çok zevk alıyorum"



İşini zevkle ve tutkuyla yerine getirdiğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:



"Yaşım 70, hala zevkle yapmaya devam ediyorum. Bu işi birinci planda para kazanmak için düşünüp de yapmanın çok faydalı olduğuna inanmıyorum. Severek yaparlarsa, halk müziğine ilgileri varsa, halk müziğine bir katkı sunmak istiyorlarsa, kültürümüzü devam ettirmek istiyorlarsa bu işe girsinler. Çok zevkli bir iştir, aynı zamanda bir terapidir. Ağaçla uğraşmaktan çok zevk alıyorum, çok rahatlıyorum. Hatta bazen gezmeye gittiğimde, il dışına falan çıktığımda, 'Ne zaman döneceğim de işimin başına geçeceğim' diye hep o beklenti içinde oluyorum. Neticede işini iyi yapan insanlar para da kazanıyorlar. O yüzden sermayesi çok fazla olmayan, ilgi duyulduğu zaman yapımı kısa sürede öğrenilecek olan bir meslektir."

