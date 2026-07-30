Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne mermi isabet etti

        Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne mermi isabet etti

        Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin camına mermi isabet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 00:48 Güncelleme:
        Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne mermi isabet etti

        Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin camına mermi isabet etti.


        İlkadım ilçesindeki hastanenin çevresinde silah sesi duyulması üzerine yapılan incelemede, acil servis girişindeki sundurmanın camına mermi isabet ettiği belirlendi.


        Polis, mermi çekirdeğinin kırılan camın arasına düştüğünü tespit etti.

        Ekipler, incelemenin ardından silahla ateş eden kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Öte yandan çevrede silahla 3 el ateş edildiği öne sürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'ı çok sert vuracağız"
        "İran'ı çok sert vuracağız"
        Fenerbahçe turu söktü aldı!
        Fenerbahçe turu söktü aldı!
        "Kendimize ders çıkaracağız"
        "Kendimize ders çıkaracağız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Gelecek Partisi feshedildi
        Gelecek Partisi feshedildi
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        "Turu geçmeyi çok istiyoruz"
        "Turu geçmeyi çok istiyoruz"
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"

        Benzer Haberler

        Hazırlık maçı: Samsunspor: 2 - AEK Athens: 1
        Hazırlık maçı: Samsunspor: 2 - AEK Athens: 1
        Samsun'da kereste imalathanesinde korkutan yangın
        Samsun'da kereste imalathanesinde korkutan yangın
        Samsun'da tarihi Taçlı Çeşme'nin restorasyon çalışmaları sürüyor
        Samsun'da tarihi Taçlı Çeşme'nin restorasyon çalışmaları sürüyor
        Samsun'da öğrenciler Kızılırmak Deltası'nı gezdi
        Samsun'da öğrenciler Kızılırmak Deltası'nı gezdi
        Başkan Türkel: "Atakum'a hizmet aşkıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz"
        Başkan Türkel: "Atakum'a hizmet aşkıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz"
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı