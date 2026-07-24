Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye 100 Programı"nın 10. dönem başvurularının başladığını bildirdi.





Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2011 yılından bu yana TOBB öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğiyle yürütülen, "TOBB Türkiye 100 Programı" kapsamında Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlendiğini aktardı.



Programın hızlı büyüyen şirketlerin başarılarını ulusal ve uluslararası alanda görünür kılmayı amaçladığını vurgulayan Murzioğlu, şöyle devam etti:





"TOBB Türkiye 100 Programı ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri belirlenirken, bu şirketlerin başarılarının küresel ölçekte daha fazla dikkat çekmesi ve uluslararası bağlantılarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Program kapsamında şirketlerin başarı hikayelerinin ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel basında daha fazla yer alması, doğru iş ortaklarına, yeni müşterilere ve yatırımcılara ulaşmalarının kolaylaştırılması amaçlanıyor. İlk 100'e giren şirketler ise farklı platformlarda tanıtım imkanı elde ederek yeni iş birlikleri geliştirme ve ulusal ile uluslararası iş çevreleriyle ilişkilerini güçlendirme fırsatı yakalıyor. Bu yönüyle TOBB Türkiye 100 Programı, hızlı büyüyen şirketlerin rekabet gücünü artıran önemli bir platform olma özelliği taşıyor."





Samsun'un güçlü sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve girişimcilik kültürüyle programa önemli katkı sağlayabilecek iller arasında yer aldığına dikkati çeken Murzioğlu, "Samsun'da faaliyet gösteren ve belirlenen kriterleri karşılayan firmalarımızın bu önemli fırsatı değerlendirmelerini istiyoruz. İlimizde üretimi, istihdamı ve ihracatıyla öne çıkan çok sayıda başarılı şirket bulunuyor. Bu şirketlerimizin TOBB Türkiye 100 Programı'nda yer alması hem firmalarımızın başarılarının daha geniş kitlelere ulaşmasına hem de Samsun'un ekonomik gücünün ve üretim potansiyelinin ulusal ölçekte daha görünür hale gelmesine katkı sağlayacaktır. Samsun'dan programa ne kadar güçlü bir katılım olursa, ilimizin başarı hikayeleri de o ölçüde daha fazla öne çıkacaktır. Bu nedenle kriterleri sağlayan tüm Samsunlu ve bölgemizdeki firmaları TOBB Türkiye 100 Programı'na başvurmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



Programın başvuru şartlarına ilişkin bilgi veren Murzioğlu, şu bilgileri paylaştı:





"Programa 31 Aralık 2022 ve öncesinde kurulmuş, 2023 yılında en az 2 milyon lira, 2025 yılında ise en az 5 milyon lira satış gelirine sahip, 2023-2025 döneminde satış gelirlerini her yıl artıran ve söz konusu dönemde en az yüzde 10 büyüme kaydeden, 2025 yılı itibarıyla en az 10 çalışanı bulunan şirketler başvurabilecek. Başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye'de bulunması gerekmektedir. Kamu ortaklığı bulunan veya halka açık şirketler, yurt dışı merkezli şirketlerin Türkiye şubeleri, hisselerinin yüzde 51'inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da kamu şirketine ait işletmeler, kar amacı gütmeyen şirketler, franchise işletmeleri, otomobil galerileri, kuyumcular, döviz şirketleri, bankalar ile enerji dağıtım şirketleri ve elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcıları programa başvuramayacak. Holdinglerin başvuruları kabul edilmeyecek ancak holding bünyesindeki şirketler programa katılabilecek. Ortakları arasında yabancı gerçek veya tüzel kişiler bulunan şirketler de başvuru yapabilecek."



Murzioğlu, TOBB Türkiye 100 Programı'na başvuruların 14 Ağustos'a kadar "turkiye100.tobb.org.tr" adresi üzerinden yapılabileceği kaydetti.







