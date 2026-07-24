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        Samsun'da 52 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Samsun'da 52 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan hakkında 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K'yi saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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