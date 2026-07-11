Samsun'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyede

Samsun'un Canik ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yavuz Selim Mahallesi Harzemşah Sokak'ta meydana gelen silahlı kavganın ardından gözaltına alınan Ertan T. (31), Yaşar T. (38), Hasan T. ve Hasan T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden Ertan T. ile Yaşar T'nin beşer, Hasan T'nin (61) 6, Hasan T'nin (33) 3 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. İlçede dün, alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan Oğuz Başkan (35) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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