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        Samsun'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyede

        Samsun'un Canik ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Samsun'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyede

        Samsun'un Canik ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Yavuz Selim Mahallesi Harzemşah Sokak'ta meydana gelen silahlı kavganın ardından gözaltına alınan Ertan T. (31), Yaşar T. (38), Hasan T. ve Hasan T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye çıkarıldı.

        Şüphelilerden Ertan T. ile Yaşar T'nin beşer, Hasan T'nin (61) 6, Hasan T'nin (33) 3 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

        İlçede dün, alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan Oğuz Başkan (35) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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