Samsun'da 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Samsun'da hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'da hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, "kasten öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan U.B'nin saklandığı ikamete operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 42 uyuşturucu hap ve çeşitli çaplarda 29 fişek ele geçirildi.
Operasyonda U.B. ile ikamette bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
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