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        Samsun'da 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Samsun'da hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Samsun'da 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Samsun'da hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, "kasten öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan U.B'nin saklandığı ikamete operasyon düzenledi.

        Adresteki aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 42 uyuşturucu hap ve çeşitli çaplarda 29 fişek ele geçirildi.

        Operasyonda U.B. ile ikamette bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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