Samsun'da 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, "kasten öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan U.B'nin saklandığı ikamete operasyon düzenledi.

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