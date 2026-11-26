Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
K.D. (23) idaresindeki 55 RV 233 plakalı hafif ticari araç ile A.A. (68) yönetimindeki RI 504 FZ yabancı plakalı otomobil, Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce bariyere, ardından aynı yönde seyreden E.S'nin (30) kullandığı 55 ABT 953 plakalı panelvana çarptı.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü K.D. ile beraberindeki A.A. (57), Ö.B. (31), O.C.S. (9) ve R.A. (24) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edilen K.D. hakkında idari işlem uygulandı.
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