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        Samsun'da 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Samsun'da 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kale Mahallesi Ihlamur Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.

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