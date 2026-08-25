Samsun'da 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un İlkadım ilçesinde 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Giriş: 25.08.2026 - 12:13 Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Kale Mahallesi Ihlamur Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.
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