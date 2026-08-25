Samsun'da 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kale Mahallesi Ihlamur Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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