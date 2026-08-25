Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle "denize girmeyin" uyarısı yapıldı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre bugün il genelinde dalga yüksekliğinin 1 metreye, rüzgar hızının ise 15 deniz miline ulaşmasının beklendiği bildirildi.

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