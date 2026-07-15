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        Samsun'da bir kişinin kediye tekme atması kamerada

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin kaldırımdaki kediye tekme attığı anlar, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 22:14 Güncelleme:
        Samsun'da bir kişinin kediye tekme atması kamerada

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin kaldırımdaki kediye tekme attığı anlar, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Derebahçe Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı'nda bir kişi, motosikletten indikten sonra kaldırıma çıkan kediye tekme attı.

        İş yerinden çıkan vatandaşlar, bu kişiye tepki gösterdi.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, söz konusu kişinin kediye tekme atması yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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