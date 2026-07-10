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        Samsun'da boğulma ihbarına giden ekipler denizde yüzen kişiyle karşılaştı

        Samsun'un Atakum ilçesinde boğulduğu şüphesiyle hakkında ihbarda bulunulan kişinin denizde yüzdüğü belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 19:53 Güncelleme:
        Samsun'da boğulma ihbarına giden ekipler denizde yüzen kişiyle karşılaştı

        Samsun'un Atakum ilçesinde boğulduğu şüphesiyle hakkında ihbarda bulunulan kişinin denizde yüzdüğü belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle açıklarında denizde bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

        Bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri de sevk edildi.

        Sahil kenarı ve denizde yaklaşık 1,5 saat arama yapan ekipler, Mümtaz Ö'yü (34) yüzerken buldu.

        Açıkta yorulduğu için dinlenmek amacıyla sırt üstü yattığı öğrenilen Mümtaz Ö, bota alınarak karaya çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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