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        Samsun'da dezavantajlı gençlere yönelik projenin sözleşmesi imzalandı

        Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) Başkanı Seyit Ahmet Dikmen, dernekleri tarafından hazırlanan ve Proje Destek Sistemi (PRODES) tarafından kabul edilen yüzde 100 hibe destekli proje sözleşmesinin imzalandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Samsun'da dezavantajlı gençlere yönelik projenin sözleşmesi imzalandı

        Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) Başkanı Seyit Ahmet Dikmen, dernekleri tarafından hazırlanan ve Proje Destek Sistemi (PRODES) tarafından kabul edilen yüzde 100 hibe destekli proje sözleşmesinin imzalandığını bildirdi.

        Dikmen, yaptığı açıklamada, "PROGEL Gönüllülük Okulu: Erasmus+ ve Projeler Dünyasına Giriş Projesi"nin gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmayı, proje yazma kapasitesini geliştirmeyi ve özellikle Erasmus+ programı hakkında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

        Bu kapsamda uluslararası iş birlikleri kurulması planlandığını anlatan Dikmen, "Ayrıca Havza Organize Sanayi Bölgesindeki mevcut ve yeni firmalara proje danışmanlığı, eğitim ve bilgilendirme desteği verilerek bu işletmelerin ulusal ve uluslararası hibe programlarından yararlanma kapasitelerinin artırılması ve yerel kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanmaktadır." dedi.

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        Dikmen, Samsun Valiliğinde imzalanan protokolün ardından projenin 25 Ekim'de hayata geçirileceğini dile getirerek, "Proje kapsamında çeşitli nedenlerle iş sahibi olamayan üniversite mezunlarına proje yazma eğitimi verilecek. Hibe desteği sağlayan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Ulusal Ajans ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ziyaret edilerek gençlerin konu hakkında tecrübe edinmeleri sağlanacak. Ayrıca meslek lisesi öğrencileri ile Havza Organize Sanayi Bölgesi ziyaretleri ile eğitim ve sanayi iş birliği alanında çalışmalar yapılacak. 6 ay süre ile uygulanacak projemizin bütçesi 400 bin lira ve tamamı hibe." ifadesini kullandı.

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