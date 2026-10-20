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        Samsun'da "Down Sendromlu Bireyler İçin Çözüm ve Strateji Çalıştayı"

        – Samsun'da down sendromlu bireylerin yaşam kalitesinin artırılması, bağımsız yaşamlarının desteklenmesi ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla "Down Sendromlu Bireyler İçin Çözüm ve Strateji Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Samsun'da "Down Sendromlu Bireyler İçin Çözüm ve Strateji Çalıştayı"

        – Samsun'da down sendromlu bireylerin yaşam kalitesinin artırılması, bağımsız yaşamlarının desteklenmesi ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla "Down Sendromlu Bireyler İçin Çözüm ve Strateji Çalıştayı" düzenlendi.

        Samsun Valiliği himayelerinde, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen çalıştayda, down sendromlu bireylerin sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılım süreçleri ele alındı. Çalıştayda kamu kurumları, akademisyenler, uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ve ailelerin katkılarıyla çözüm önerileri geliştirilmesi hedeflendi.

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        "Ailelerimizin ihtiyaçlarını gözetmek zorundayız"

        Programda konuşan Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, down sendromlu bireylerin erken çocukluk döneminden itibaren desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Down sendromlu bireylerin potansiyellerini ortaya koyabilecekleri fırsatlara erişmelerinin ve toplumsal yaşamın eşit birer parçası olmalarının büyük önem taşıdığını belirten Gümrükçü, "Bu süreçte yalnızca bireylerimizin değil, onların yaşam yolculuğunda en önemli destekçileri olan ailelerimizin de ihtiyaçlarını gözetmek zorundayız. Ailelerimizin doğru bilgiye, nitelikli hizmetlere ve sürdürülebilir destek mekanizmalarına erişimini sağlamak, kamu kurumları olarak öncelikli sorumluluklarımız arasındadır" dedi.

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        Engellilik alanında kalıcı ve etkili çözümler üretmenin bireyleri ve aileleri merkeze alan, hak temelli, kapsayıcı ve kurumlar arası iş birliğini esas alan bir yaklaşımla mümkün olacağını ifade eden Gümrükçü, çalıştayda sahadaki deneyimlerin, akademik bilgi birikiminin, sivil toplum kuruluşlarının katkılarının ve özellikle ailelerin görüşlerinin bir araya getirilmesinin kıymetli olduğunu söyledi.

        "Somut ve sürdürülebilir çözüm önerileri ortaya koymayı amaçlıyoruz"

        Çalıştayda yalnızca mevcut durumun değerlendirilmesinin değil, Samsun'da hayata geçirilebilecek somut ve uygulanabilir çözüm önerilerinin ortaya konulmasının da amaçlandığını kaydeden Gümrükçü, "Çalıştayımızın sonuçlarının, ilimizde yürütülen hizmetlerin geliştirilmesine, kurumlarımız arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine ve Down sendromlu bireylerimizin yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

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        Sekiz çalışma masasında çözüm önerileri ele alındı

        Çalıştay kapsamında oluşturulan sekiz çalışma masasında down sendromlu bireylerin erken müdahale, bağımsız yaşama katılım ve yaşam boyu destek süreçlerine ilişkin ihtiyaçları değerlendirildi. Gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda ortaya çıkan önerilerin paylaşılmasının ardından öncelikli çözüm alanlarının belirlenmesi ve Samsun Down Sendromu Strateji ve Çözüm Çalıştayı Sonuç Bildirgesi'nin sunulması planlandı.

        Programın devamında down sendromlu bireyler ve aileleri için akşam yemeği programı düzenlenmesi, ayrıca down sendromlu çocuklara yönelik etkinlik atölyesi gerçekleştirilmesi planlandı.

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        Programa Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, SBB Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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