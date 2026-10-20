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        Canikli gençler 24 şehri kapsayan kültür ve teknoloji yolculuğuna çıkacak

        Canik Belediyesi, gençleri Çanakkale'de ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki şehirlerde yaşayan gençlerle buluşturacak proje başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Canikli gençler 24 şehri kapsayan kültür ve teknoloji yolculuğuna çıkacak

        Canik Belediyesi, gençleri Çanakkale'de ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki şehirlerde yaşayan gençlerle buluşturacak proje başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Canik'ten Çanakkale'ye, Çanakkale'den Mezopotamya'ya: Birlik ve Kardeşlik Yolculuğu" projesi kapsamında gençler, Çanakkale'nin de arasında bulunduğu 24 şehre yönelik oluşturulacak farklı rotalarda kültürel ve teknolojik gezilere katılacak.

        Gençler, ziyaret edecekleri şehirlerde teknoloji üretim merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve tarihi alanları inceleme fırsatı bulacak.

        Proje kapsamında düzenlenecek gençlik buluşmalarında ise farklı şehirlerden gençler bir araya gelerek teknoloji ve kültürel değerler üzerine görüş alışverişinde bulunacak, ortak proje geliştirme çalışmaları yapacak.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projeyle gençlerin hem yeni deneyimler kazanmasını hem de kardeşlik bağlarının güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti.

        Gençlere yönelik eğitim desteklerini sürdürdüklerini aktaran Sandıkçı, şunları kaydetti:

        "Canikli gençlerimizin bölgelerimizdeki gençlerimizle birlikte teknoloji üretim noktalarında incelemelerde bulunmalarını, bu yolculukta kazanacakları tecrübelerle yenilikçi teknolojilere dair yeni projeler geliştirmelerine imkan sunacağız. Güçlü kardeşlik bağlarımızın daha da perçinlenmesini hedeflediğimiz bu projemizle genç kardeşlerimiz, ayrıca tarihi alanları da ziyaret edecek. Geziler uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler kafileler halinde farklı şehirlere gönderilecek."

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