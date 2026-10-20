Samsun'da kütüphanecilere etkileşimli kitap okuma eğitimi verildi

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Miktat Malat ile kütüphane personeli katıldı.

Kütüp-Rehber Projesi ile kütüphanecilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, çocuklara yönelik kütüphane hizmetlerinin güçlendirilmesi ve erken yaşta kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kuramsal bilgilerin uygulamalı çalışmalarla desteklendiği eğitimlerde, çocukların yaş grupları ve gelişim özelliklerine uygun kitap okuma etkinliklerinin planlanması ve çocukların sürece aktif katılımının sağlanması üzerinde duruldu.

Programda etkileşimli kitap okuma yöntemleri, kitap hazırlama ve okuma süreçleri, sessiz kitapların kullanımı, çocukların hayal gücünü geliştiren uygulamalar ve etkili iletişim konuları ele alındı.

Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesinde 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimler, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçe Karaman Benli ile Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nihan Temiz tarafından verildi.

Kültür Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi tarafından yürütülen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteklediği proje kapsamında, kentte görev yapan kütüphanecilere etkileşimli kitap okuma yöntemleri anlatıldı.

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