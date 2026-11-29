Samsun'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası'nda sivil toplum kuruluşları aynı hedefte buluştu. Turnuva kapsamında 5 bin 555 fidan bağışlandı.

"Gelenekten Geleceğe, Birlikten Hedefe" sloganıyla Samsun Okçuluk Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Türk okçuluk geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra sivil toplum kuruluşları arasındaki birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlandı.

"Burada herkes birinci"

Programda konuşan MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Türk milletinin cesaretine ve mücadele ruhuna dikkat çekerek, etkinliğin yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını, ortak tarih ve kültür etrafında buluşmanın da önemli bir örneği olduğunu söyledi. Samsun'un Millî Mücadele tarihindeki önemine değinen Mucur, geleneksel Türk okçuluğunun kültürel mirasın önemli parçalarından biri olduğunu belirterek, turnuvada asıl amacın derece elde etmekten ziyade dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı pekiştirmek olduğunu ifade etti.

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Türk dünyası ile kardeşlik vurgusu

Konuşmasında Azerbaycan ve Türk dünyasıyla olan kardeşlik bağlarına da değinen Mucur, Karadeniz Azerbaycan Türkleri ve Soydaşlar Derneği temsilcilerinin programa katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gönül bağlarının önemini vurgulayan Mucur, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmaların süreceğini kaydetti.

Turnuvada sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kendi belirledikleri anlamlı ifadeler doğrultusunda atış yaptı. Organizasyon kapsamında, tüm katılımcılar ve şehitler adına önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı'na 5 bin 555 fidan bağışlandı. Fidan bağışıyla hem gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması hem de şehitlerin hatırasının yaşatılması hedeflendi.

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Turnuvada dereceye giren kurumlara ödülleri takdim edilirken, program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.