Samsun'da "Hafıza, Direniş ve Demokrasi Paneli" düzenlendi

Samsun'da 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla "Hafıza, Direniş ve Demokrasi Paneli" gerçekleştirildi.



Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, artık darbelerin başlarına gelmesini değil, teşebbüslerin tekrarlanmaması için neler yapılmasının üzerinde durulması gerektiğini söyledi.



FETÖ gibi zihniyetlerin kodları çözülmeden benzer olayların tekrarlanacağını belirten Aydın, "Her örgüt belirli bir düşünce biçiminin, belirli bir ahlak anlayışının ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Örgütler tasfiye edilebilir, liderleri ölebilir, kurumları dağıtılabilir fakat onları mümkün kılan zihniyet çözülmediği sürece aynı düşünce kalıpları, farklı isimler, farklı yapılar, farklı söylemler altında tekrar ortaya çıkar. Bu sebeple 15 Temmuz'un ikinci on yılını artık örgütle mücadelenin yanında onu üreten zihniyetle mücadeleye ayırmalıyız." dedi.



FETÖ gibi kapalı yapılarda hakikatin ortak arayış olmaktan çıktığını, sadece bir kişinin yorumunun önem kazandığını anlatan Aydın, "Zamanla lider sadece dini anlatan kişi olmaktan çıkarak onu tanımlayan kişi haline gelir. Böylece Kur'an'ın yerini yorum, yorumun yerini lider, liderin yerini ise mutlak otorite alır. Eleştirmek ilmi bir faaliyet olmaktan çıkarak sadakatsizlik, ihanet olarak değerlendirilir. Bu noktadan sonra birey hakikati araştırmayı bırakır, hakikati öğrenmek yerine lidere uymayı yeterli görür. İşte FETÖ'nün inşa ettiği zihniyet tam da buydu. Örgüt mensupları açısından belirleyici olan Kur'an'ın ne söylediği değil, liderin Kur'an'dan ne anladığıydı." ifadelerini kullandı.



Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhittin Ataman ise darbe girişiminin konuya Batı perspektifinden bakarak anlaşılabileceğini dile getirdi.



15 Temmuz gecesi Batılı sitelerin nasıl haber yaptıklarına baktığına işaret eden Ataman, "Bütün Batılı devletler Türkiye'nin uyandığı bu sabahtan nefret etti. Türkiye yönetimini o geceden itibaren kötülemeye başladılar. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığı üzerine hayal kırıklığı yaşadılar. O gece Amerikalı yetkililer normalleşme çağrısı yapıyordu, yani sokaklara çıkmaya karşı çıkıyorlardı." diye konuştu.



Gazeteci yazar Turan Kışlakçı da Asya'dan Afrika'ya kadar bütün coğrafyanın darbeler tarihi yaşadığını aktardı.



Darbelerin İsrail'in kurulduğu tarihle başladığına dikkati çeken Kışlakçı, şunları kaydetti:



"1947-48 sonrası bu coğrafya darbelere tanıklık etti. Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da başladı, Türkiye'de darbeler oldu. Irak'ta yine darbe oldu, Endonezya'da, Pakistan'da, Afrika'da, Latin Amerika'da oldu. Bu coğrafya, İkinci Cihan Harbi sonrası 1990 yılına kadar, yani soğuk savaşın bittiği tarihe kadar yüzlerce darbe yaşadı. Bu darbelerde o coğrafyanın çocukları hayatlarını kaybetti."



Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Barış ile akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.







