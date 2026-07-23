Samsun'da ikaz ve alarm sistemleri test edildi

Samsun'da muhtemel tehlikelere karşı halkın önceden uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ikaz ve alarm sistemleri test edildi.



Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce Sivil Savunma Kanunu'nun 24'üncü maddesi kapsamında yapılan test kapsamında vatandaşların cep telefonlarına, "Dikkat dikkat. İlimizde kurulan İkaz ve Alarm Sistemi'nin test yayınıdır. Lütfen panik yapmayınız." mesajı gönderildi.



Ardından saat 14.30'da 30 saniye süreyle kırmızı alarmı simgeleyen dalgalı siren sesi yayınlandı.



AFAD'dan yapılan açıklamada, proje kapsamında Samsun'da AFAD ile ASELSAN işbirliğinde yürütülen yerli ve milli İkaz ve Alarm Sistemi'nin kurulum çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.

