Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da ikaz ve alarm sistemleri test edildi

        Samsun'da ikaz ve alarm sistemleri test edildi

        Samsun'da muhtemel tehlikelere karşı halkın önceden uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ikaz ve alarm sistemleri test edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Samsun'da ikaz ve alarm sistemleri test edildi

        Samsun'da muhtemel tehlikelere karşı halkın önceden uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ikaz ve alarm sistemleri test edildi.

        Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce Sivil Savunma Kanunu'nun 24'üncü maddesi kapsamında yapılan test kapsamında vatandaşların cep telefonlarına, "Dikkat dikkat. İlimizde kurulan İkaz ve Alarm Sistemi'nin test yayınıdır. Lütfen panik yapmayınız." mesajı gönderildi.

        Ardından saat 14.30'da 30 saniye süreyle kırmızı alarmı simgeleyen dalgalı siren sesi yayınlandı.

        AFAD'dan yapılan açıklamada, proje kapsamında Samsun'da AFAD ile ASELSAN işbirliğinde yürütülen yerli ve milli İkaz ve Alarm Sistemi'nin kurulum çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        Gurbetçi benzin istasyonunda iki kardeşi vurdu! TEM'de kanlı tartışma!
        Gurbetçi benzin istasyonunda iki kardeşi vurdu! TEM'de kanlı tartışma!
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        Madımak faciası için tazminat kararı
        Madımak faciası için tazminat kararı
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"

        Benzer Haberler

        Coğrafi işaretli Salıpazarı kestane balında hasat başladı
        Coğrafi işaretli Salıpazarı kestane balında hasat başladı
        İlkadım Belediyesi Hanımeli Konağı'nda faaliyetler devam ediyor
        İlkadım Belediyesi Hanımeli Konağı'nda faaliyetler devam ediyor
        Samsun'da coğrafi işaretli Salıpazarı kestane balında hasat dönemi başladı
        Samsun'da coğrafi işaretli Salıpazarı kestane balında hasat dönemi başladı
        Samsun'da sirenler çaldı, İKAS testi yapıldı
        Samsun'da sirenler çaldı, İKAS testi yapıldı
        Samsun'a bitki ambalaj atıkları için 105 yeni konteyner
        Samsun'a bitki ambalaj atıkları için 105 yeni konteyner
        YKS'de ilk yüze giren TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisi bilgisayar mühendisi olm...
        YKS'de ilk yüze giren TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisi bilgisayar mühendisi olm...