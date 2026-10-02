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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 18:28 Güncelleme:
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Samsun’un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Bilal Seven idaresindeki 34 ZL 4343 plakalı otomobil, Vezirköprü-Havza kara yolu Kızılcaören mevkisinde, Şerafettin Delen’in kullandığı 55 AGM 85 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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