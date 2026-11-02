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        Samsun'da "İyilik Duvarı" binlerce notla doldu

        Samsun Kitap Fuarı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" Milli Gönüllülük Platformu standında oluşturulan "İyilik Duvarı", 9 gün boyunca çocukların ve yetişkinlerin binlerce iyilik temennisi ve gönüllülük fikrine ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Samsun'da "İyilik Duvarı" binlerce notla doldu

        Samsun Kitap Fuarı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" Milli Gönüllülük Platformu standında oluşturulan "İyilik Duvarı", 9 gün boyunca çocukların ve yetişkinlerin binlerce iyilik temennisi ve gönüllülük fikrine ev sahipliği yaptı.

        Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmayla, Bakanlığın gönüllülük faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği platform geniş kitlelere tanıtıldı.

        Samsun ve çevre illerden gelen çok sayıda ziyaretçinin ağırlandığı fuarda, özellikle ilkokul çağındaki çocuklar ve aileleri standa yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçiler, daha güzel bir dünya için dileklerini, gerçekleştirmek istedikleri iyilikleri ve temennilerini yazdıkları küçük notları duvara asarak duygu ve düşüncelerini paylaştı.

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        Etkinlik kapsamında çocuklar, iyiliği soyut bir kavramın ötesine taşıyarak günlük yaşamda uygulanabilecek somut davranışlarla ele aldı.

        Notlarda huzurevlerinde kalan yaşlıları ziyaret etmek, onlarla sohbet edip kitap okumak gibi kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren öneriler öne çıktı.

        Bunun yanında ihtiyaç sahibi çocuklara kitap ve kırtasiye desteği sağlanması, özel gereksinimli bireylerle sosyal ve kültürel etkinliklerde bir araya gelinmesi, sokak hayvanları için mama ve su noktaları oluşturulması, akülü tekerlekli sandalye temini, çevre temizliği ve ağaç dikme çalışmalarına katılım gibi çeşitli fikirler paylaşıldı. Bu paylaşımlar sayesinde çocuklar, iyiliğin yalnızca maddi yardımla sınırlı olmadığını, bir başkasına zaman ayırmanın, dinlemenin ve paylaşmanın da birer iyilik olduğunu deneyimledi.

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        - Notlar gönüllülük projelerine dönüşecek

        "İyilik Duvarı"nda toplanan fikirlerin yalnızca temenni olarak kalmayıp somut projelere dönüştürülmesi planlanıyor. Vatandaşlar, kendi iyilik projelerini hayata geçirmek veya mevcut çalışmalarda yer almak amacıyla "iyilikvar.gov.tr" adresi üzerinden platforma başvuruda bulunabilecek.

        Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise sahadaki ihtiyaçları dikkate alarak platform üzerinden gönüllülük çağrıları yayımlayacak ve vatandaşları ortak faaliyetlere davet edecek. Böylece bireysel iyilik girişimleri ile resmi koordinasyondaki gönüllülük çalışmaları tek bir çatı altında buluşturulacak.

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        Fuar süresince gönüllülük bilincinin ailede başlayıp topluma yayılmasının önemine dikkat çekilerek ebeveynler çocuklarıyla birlikte sosyal sorumluluk çalışmalarına katılmaya ve çevrelerine karşı daha duyarlı olmaya davet edildi.

        Stantta ziyaretçilere platformun "bireysel gönüllülük", "kurumsal gönüllülük" ve "İyilik Kapısı" bileşenleri hakkında bilgilendirme yapıldı ve gönüllü olmak isteyenler e-Devlet entegrasyonuyla hizmet veren web adresine yönlendirildi. Dokuz gün süren ve binlerce kişiye ulaşan tanıtım çalışmasının, fuar sonrasında da toplumsal dayanışma kültürüne ve yeni gönüllülük faaliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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