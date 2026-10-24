Samsun'da kitap şöleni başladı: "Samsun Kitap Fuarı" açıldı

– Samsun'da düzenlenen Karadeniz'in en büyük kitap fuarı, 146 kitap ve yayınevinin katılımıyla ziyaretçilere kapılarını açtı.

SBB tarafından düzenlenen Karadeniz'in en büyük kitap fuarı Samsun Kitap Fuarı, bugün düzenlenen törenle Samsun Büyükşehir Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı. 146 kitap ve yayınevinin yer aldığı, şehrin kültür ve sanat hayatına değer katan fuarın açılışında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bir şehrin kültürü ve geleceği; geçmişinden aldığı gücü, mekânlarına ve insanına nasıl yansıttığıyla şekilleniyor. Yürüttüğümüz tüm çalışmalarda, Samsun'umuzu sadece bölgesel bir merkez değil, Türkiye'nin ve Karadeniz Havzası'nın küresel cazibe merkezi hâline getirmeyi kendimize en büyük misyon edindik. Hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşım ağlarının tam kalbinde yer alan bu eşsiz coğrafya, tarihi boyunca medeniyetlerin, kültürlerin ve dünyayı değiştiren büyük fikirlerin buluştuğu doğal bir köprü vazifesi görmüştür. İşte bu anlayışla, içinde bulunduğumuz Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ni yalnızca belirli günlerde kapısı açılan bir yapı olmaktan çıkarıp yılın 365 günü yaşayan, nefes alan bir kültür ve fikir kampüsü olarak konumlandırıyoruz" dedi.

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"Fuar merkezimiz, geleceğimizi şekillendiren buluşmaların ev sahibi olmaya devam edecek"

Geleceğe şekil verecek organizasyonları düzenlemeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Doğan, "Bugün coşkuyla kapılarını açtığımız Kitap Fuarı, Samsun'umuzu bilginin ve edebiyatın da buluşma noktası hâline getirme düşüncemizin en güzel adımıdır. Fuar ve Kongre Merkezimiz, güçlü altyapısıyla geleceğimizi şekillendiren buluşmaların ev sahibi olmaya devam edecektir. Hafta boyunca üç yüzü aşkın kalemle bu fuarı bir kültür şölenine dönüştürüyoruz. Bu fuarı düzenlerken üzerimizde özel bir sorumluluk da var. Bu sorumluluk tabii ki gençlere. Samsun'umuzda bini aşkın okulumuz var. Okullarımızın kapısından içeri giren çeyrek milyonu aşkın evladımız, 13 binin üzerindeki dersliğimizde onlara ışık olan 20 bini aşkın fedakâr öğretmenimiz ve iki güzide üniversitemizde kampüsleri dolduran 60 binin üzerinde gencimiz var. İşte biz, böylesine devasa bir umut ordusuyla, böylesine büyük bir gençlik enerjisiyle yol alıyoruz" diye konuştu.

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Vali Tavlı: "7'den 70'e herkese kitabı ve okumayı sevdirmeyi istikbalimiz adına hayati önemde görüyoruz"

Kitabı ve okumayı sevdirmeyi istikbal adına hayati önemde gördüklerinin altını çizen Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Bizler, ilk emri ‘Oku' olan, beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi tavsiye eden bir medeniyetin mensuplarıyız. Bizim medeniyetimiz kitapla, defterle, kalemle, mürekkeple, okumakla, anlamakla, sormakla, anlatmakla yoğrulmuş; ilimle, irfanla, hikmet ve tefekkürle kıvamını bulmuştur. Duvarları kitaplarla dolu bir kütüphaneyi en kıymetli hazinelerden daha üstün tutan ecdadımız, her kütüphaneyi cennetten bir köşke benzetmiştir. Hayırlı işlerin hepsinde olduğu gibi ilim, irfan ve kültürsanat faaliyetlerini de ibadet aşkıyla yürüten aziz milletimiz, bu vasfı sayesinde asırlar boyunca dünyaya ışık tutmuş, günümüzde dahi el üstünde tutulan eserler ortaya koymuştur. İşte böylesine kadim bir medeniyetin mensupları, böylesine değerli bir ecdadın evlatları olarak bizler de kitabı ve kütüphaneyi el üstünde tutuyor; çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin her bir ferdini kitapla buluşturmayı, 7'den 70'e herkese kitabı ve okumayı sevdirmeyi istikbalimiz adına hayati önemde görüyoruz. Kitap ve kütüphaneyle kuracakları güçlü bağ sayesinde bilgiyle donanan ve ilim yolculuğundan kopmayan geleceğimizin teminatı gençlerimizin, ülkemizi çok daha müreffeh yarınlara taşıyacaklarına, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceklerine canıgönülden inanıyoruz" şeklinde konuştu.

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Protokol konuşmalarının ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Fuarın açılışına ayrıca Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, İl Millî Eğitim Müdürü Murat Ağar, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Yeni Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, protokol üyeleri ve kitapseverler katıldı.

Fuar, 1 Kasım'a kadar Samsun Büyükşehir Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.