Samsun'da uluslararası Kapıkayafest doğa ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nin (Kapıkayafest) açılış töreni yapıldı.



Bafra Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Kapıkayafest, Asar ve Kapıkaya mahalleleri arasındaki bölgede doğa ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor.



Bu yıl 7'ncisi düzenlenen festivalin ikinci gününde çadırlarıyla kamp alanını dolduran katılımcılar, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, tırmanış, kano ve deniz bisikleti gibi etkinlikler gerçekleştiriyor.



Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kapıkayafest'in spor, kültür, sanat ve dostluğun bir araya geldiği çok büyük bir buluşma olduğunu söyledi.



Festivalin ilçenin ekonomisi, turizmi ve tanıtımına katkı sunduğunu, birlik ve beraberliği de güçlendirdiğini anlatan Altınpınar, "İnanıyorum ki bu festival vesilesiyle kurulacak dostluklar, paylaşılacak sevinçler, yaşanacak güzel anlar, festival bittikten yıllar sonra bile gönüllerimizde, kalplerimizde müstesna bir yer işgal edecek, hoş bir anı olarak hatırlayacağımız anlar aklımızda, zihnimizde kalacaktır. Dolayısıyla etrafımızda gördüğümüz, yaşadığımız bu güzellikleri korumak, tanıtmak ve sonraki nesillere miras olarak bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.



Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da Bafra'nın Türkiye'nin en önemli ovalarından biri olmasının yanında tarihinin de çok eskilere dayandığını söyledi.



Festival vesilesiyle Bafra'nın Türkiye'nin her yerinden misafir ağırladığını dile getiren Kılıç, "Festivale katılan 240 koşucumuz, 250 paraşüt pilotu, 200 civarında dağ yürüyüşü yapacak sporcularımız var. Aynı anda belki 50-60 paraşütçümüzün havada süzüldüğü, yamaç paraşütünün olduğu bir festival. Dolayısıyla bu festivalin Karadeniz'in, Türkiye'nin en önemli festivallerinden biri olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.



Festivalin sloganının "doğayı yaşat, sporu yaşa" olduğunu aktaran Kılıç, "Yamaç paraşütü yelken kanat, paramotor, su sporları, tekne gezileri, kano yarışları, dağ koşusu, dağ yürüyüşü ve birçok yarışma, etkinlik aynı anda yürüyecek. Festivalimiz dört gece beş gündüz devam edecek. Amacımız Bafra'nın tarihini, kültürünü, sosyal yönlerini, turizm potansiyelini ortaya çıkartmak." diye konuştu.



Festival, 26 Temmuz'da sona erecek.







