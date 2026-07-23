Samsunspor, Hollanda'da kamp çalışmalarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, sezon hazırlıklarına Hollanda'da devam ediyor. Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesindeki antrenman, teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular; yenilenme, kuvvet, pas organizasyonları ve koşu çalışmaları gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı takım, Hollanda kampındaki yeni sezon hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

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