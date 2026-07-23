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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 18:19 Güncelleme:
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda O.S'nin (34) Tepecik ve İshaklı mahallelerindeki ikametlerinde arama yapan jandarma ekipleri, 6 bin 313 sentetik ecza hapı, 57 gram kokain, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirdi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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