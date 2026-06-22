Samsun'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'da 76 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Şerif Kaplan'ın cenazesi, Havza ilçesinde toprağa verildi. Bir süredir tedavi gördüğü Samsun Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden Kaplan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Kevser Camisi'ne getirildi. Öğle vakti Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Kıbrıs gazisi, Memduhiye Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Kaplan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

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