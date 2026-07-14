Samsunspor, Cheick Tidiane Diabate ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fildişi Sahilli futbolcu Cheick Tidiane Diabate'yi kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Fildişi Sahilli futbolcu Cheick Tidiane Diabate'nin bir süre takımın deneme antrenmanlarına katıldığı belirtildi. Açıklamada, antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Diabate ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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