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        Samsunspor, Cheick Tidiane Diabate ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fildişi Sahilli futbolcu Cheick Tidiane Diabate'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 18:52 Güncelleme:
        Samsunspor, Cheick Tidiane Diabate ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fildişi Sahilli futbolcu Cheick Tidiane Diabate'yi kadrosuna kattı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Fildişi Sahilli futbolcu Cheick Tidiane Diabate'nin bir süre takımın deneme antrenmanlarına katıldığı belirtildi.

        Açıklamada, antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Diabate ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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