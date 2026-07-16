Samsunspor, Hollanda kampına 20 Temmuz'da başlayacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda'da yapacağı kampın 20 Temmuz'da başlayacağı bildirildi.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürülen yeni sezon hazırlıklarının ilk etabının yarın gerçekleştirecek antrenmanla tamamlanacağı belirtildi.



Takımın 2 gün izin yaptıktan sonra ikinci etap çalışmaları için Hollanda'ya gideceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Kırmızı-beyazlı ekibimiz sezon öncesi kamp çalışmalarının ikinci etabını 20 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Hollanda'da gerçekleştirecektir. Kampta 4 hazırlık karşılaşması oynanacaktır. İlk hazırlık karşılaşması 22 Temmuz'da Fransa'nın USL Dunkerque takımı, ikinci hazırlık karşılaşması 25 Temmuz'da Belçika'nın LA Louviere FC takımı, üçüncü hazırlık karşılaşması ise Yunanistan'ın AEK takımı ile 29 Temmuz'da oynanacak. Son hazırlık müsabakası ise 1 Ağustos'ta Belçika'nın KVC Westerlo takımı ile yapılacak."

