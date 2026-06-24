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        Samsun'un yöresel lezzetleri Kültür Yolu Festivali'nde ilgi gördü

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun'un zengin mutfak kültürü düzenlenen gastronomi etkinlikleriyle ziyaretçilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 10:43 Güncelleme:
        Samsun'un yöresel lezzetleri Kültür Yolu Festivali'nde ilgi gördü

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun'un zengin mutfak kültürü düzenlenen gastronomi etkinlikleriyle ziyaretçilerle buluştu.

        Festivalin ilk gününde "Lezzet Noktası" olarak belirlenen Venn Butik Otel Restoran'da yapılan etkinlikte, Samsun'a özgü yöresel tatlar uzman şefler eşliğinde misafirlere sunuldu.

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan programda unutulmaya yüz tutmuş tarifler görücüye çıktı.

        Etkinlik boyunca kentin gastronomi mirasını yansıtan 50'den fazla yöresel lezzet katılımcıların beğenisine sunuldu. Menüde, Bafra pidesi, Samsun simidi, Çakallı menemeni, Kavak kaz tiridi, Bafra nokulu ve keşkek gibi meşhur tatların yanı sıra kaldırayak kavurması, manda peynirli su böreği, Yakakent mantısı ve Çarşamba kıvratması gibi özgün tarifler de yer aldı.

        Ayrıca, bölgenin kültürel zenginliğini yansıtan mübadil ve Çerkes mutfağının unutulmaya yüz tutmuş özel tarifleri ile Karadeniz'in simge lezzetlerinden kalkan balığı da festivalin dikkati çeken gastronomik zenginlikleri arasında ilgi gördü.

        Samsun mutfağının tanıtımı için gastronomi dünyasının önde gelen isimleri de festivale katıldı. Gastronomi elçisi Adnan Şahin başta olmak üzere şefler Duran Özdemir, Deniz Şahin, Asuman Kerkez ve gazeteci Zeynep Kakınç, düzenlenen tadım ve sunum etkinliklerinde ziyaretçilerle bir araya gelerek kentin lezzet potansiyelini değerlendirdi.

        Venn Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vennas Akyol Haznedar, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, şehrin kültürel ve gastronomik değerlerinin tanıtımında sorumluluk üstlenmekten gurur duyduklarını belirtti. Haznedar, "Yerel lezzetlerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunmaya ve Samsun'un gastronomi turizmi potansiyelini desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

        Programa, Atakum Kaymakamı Murat Bulacak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş ve vatandaşlar katıldı.

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