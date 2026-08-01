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        Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, Samsun'daki genel kurulda konuştu:

        Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, "Derneğimiz Türkiye'nin varlık sebebidir, önce devleti korumak istiyorsak, savunmak istiyorsak savunmaya dilden başlamak lazım, dili kaybedersek devletimizi kaybederiz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, Samsun'daki genel kurulda konuştu:

        Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, "Derneğimiz Türkiye'nin varlık sebebidir, önce devleti korumak istiyorsak, savunmak istiyorsak savunmaya dilden başlamak lazım, dili kaybedersek devletimizi kaybederiz" dedi.


        Erdem, TDED Samsun Şubesi'nin İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi Kültür Evi'nde düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında, derneğin bütün faaliyetlerini kamunun menfaatini gözeterek yaptıklarını söyledi.

        Derneğin kamu yararına katkı sunmak amacıyla kurulduğunu aktaran Erdem, insanların sosyalleşebileceği ve düşüncelerini paylaşabileceği ortamlar oluşturmak için çeşitli konferanslar ve etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi.

        Dernek olarak dergilerin yanı sıra kitap da basmaya başladıklarını belirten Erdem, şunları kaydetti:

        "Derneğimiz Türkiye'nin varlık sebebidir, önce devleti korumak istiyorsak, savunmak istiyorsak savunmaya dilden başlamak lazım. Dili kaybedersek devletimizi kaybederiz. Dili kaybedersek kendimiz değer kaybederiz. İnsanın değeri dili kadardır. Devleti de devlet yapan, devleti kuran milletlerdir ama devleti koruyan, kollayan kesinlikle dildir."

        Samsun Vali Yardımcısı Vekili Enver Hakan Zengince ise dilin yalnızca günlük iletişimi sağlayan bir araç olmadığını, aynı zamanda bir milletin düşünce sistemini ve yaşam tarzını nesilden nesile aktaran bir güç olduğunu söyledi.


        Dilini kaybeden bir milletin hafızasını da kaybedeceğini anlatan Zengince, "Türkçemizi sadece bir konuşma dili olarak değil, bilimde, sanatta, akademide, teknolojide ve edebiyatta zirveye taşımak bireysel ve toplumsal olarak hepimizin ortak vazifesidir. Küreselleşmenin ve dijitalleşmenin getirdiği yozlaşmaya karşı en güçlü kalkanımız dilimiz ve köklü edebiyat bilincimizdir." dedi.

        Divan başkanlığını eski AK Parti milletvekili Musa Uzunkaya'nın üstlendiği kurulda seçime tek listeyle gidildi. Oylama sonucu TDED Samsun İl Başkanlığına oy çokluğuyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Şişman seçildi.

        TDED Samsun İl Başkanı Şişman, yeni yönetim kuruluyla derneği ileri taşıyabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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