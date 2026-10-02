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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Sivas'ta partililerle bir araya geldi

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin Sivas İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 15:49 Güncelleme:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Sivas'ta partililerle bir araya geldi

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin Sivas İl Başkanlığını ziyaret etti.

        İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Kaya, burada yaptığı konuşmada, "Parti Okulu İl Yönetici Eğitimleri" kapsamında Milli Mücadele’nin dönüm noktalarından birine ev sahipliği yapan Sivas'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Kaya, Sivas'ın bağımsızlık iradesinin, Cumhuriyet fikrinin ve milletin kendi geleceğine sahip çıkma kararlılığının simge kentlerinden biri olduğunu belirtti.

        Parti okulu eğitimlerini yalnızca bilgi aktarılan toplantılar olarak görmediklerini ifade eden Kaya, "Kentini tanıyan, halkın sorunlarını bilen, çözüm üreten ve geçmişinden güç alarak geleceğin sorumluluğunu üstlenen kadrolar yetiştirmek istiyoruz." dedi.

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        Kaya, sanayi kuruluşları ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve mesleki eğitim kurumları arasında daha güçlü bir bağ kurulması, burada üretilen tarımsal ve hayvansal ürünlerin kent içerisinde işlenerek katma değerin bölgede tutulması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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