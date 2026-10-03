Sivas'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Sivas'ta tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas'ta tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.E.A. yönetimindeki 41 ACL 135 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile M.D. (49) idaresindeki 58 AEC 664 plakalı otomobil Sivas-Ankara kara yolunun Direkli-Bedirli Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve yanındaki R.D. (47) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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