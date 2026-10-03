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        Sivas'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sivas'ta tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 01:48 Güncelleme:
        Sivas'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sivas'ta tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.E.A. yönetimindeki 41 ACL 135 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile M.D. (49) idaresindeki 58 AEC 664 plakalı otomobil Sivas-Ankara kara yolunun Direkli-Bedirli Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve yanındaki R.D. (47) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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