Sivas'ta "Rumeli'den Balkanlar'a Ortak Mirasın Ezgileri" konseri
Sivas'ta, "Rumeli'den Balkanlar'a Ortak Mirasın Ezgileri" adlı konser düzenlendi.
Sivas'ta, "Rumeli'den Balkanlar'a Ortak Mirasın Ezgileri" adlı konser düzenlendi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığının ses sanatçıları Çimen Yalçın ve Şükrü Alkan, Atatürk’ün sevdiği türküleri, Rumeli ve Balkanlar'ın kendine özgü müzik kültüründen eserleri seslendirdi.
Konserde, geniş bir repertuvar dinleyicilerin beğenisine sunuldu.
Sanatseverler de türkülere eşlik ederek müzik dolu bir gece yaşadı.
Konseri, Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci, il protokolü ve çok sayıda müziksever izledi.
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