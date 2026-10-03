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        Ulaş'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Ulaş'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı.

        Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İlçe vaizi Cumali Yakan'ın sohbetinin ardından Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli dua etti.

        İçli, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutladıklarını ve bu kapsamda ahirete irtihal etmiş tüm din görevlilerine ithafen mevlit okuttuklarını söyledi.

        Kurum ve hane ziyaretleri yaparak camilerin manevi değerini anlattıklarını belirten İçli, "Camiler, insanların bir araya geldikleri, toplumu ayakta tutan değerlerdir. Camiler, sadece ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda birlik, beraberlik, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının pekiştiği kutsal mekanlardır." dedi.

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        İçli, programı hazırlayanlara teşekkür ederek, "Din görevlileri bu mekanlarda sadece ibadetleri yöneten kişiler değil, aynı zamanda rehber, öğretmen ve topluma örnek şahsiyetlerdir. Bu vesileyle din gönüllüsü kardeşlerimizin haftasını kutlar, ahirete irtihal etmiş din görevlilerimize Allah'tan rahmet, tüm meslektaşlarıma sağlık, sıhhat diliyorum." diye konuştu.

        Programa katılanlara çorba ikramında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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