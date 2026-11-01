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        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Tokat'ta konuştu:

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Tokat'ta konuştu:

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Belki de bizleri bu dava uğrunda yollara düşüren en önemli sebeplerden bir tanesi AK Kadınlar olarak o 28 Şubat'ta yaşadığımız zorluklar ve zulümler." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 19:00 Güncelleme:
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Tokat'ta konuştu:

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Belki de bizleri bu dava uğrunda yollara düşüren en önemli sebeplerden bir tanesi AK Kadınlar olarak o 28 Şubat'ta yaşadığımız zorluklar ve zulümler." dedi.

        26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen Tokat İl Kadın Kolları Danışma Meclis Toplantısı'na katılan Ercan, Tokat'ta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

        Son 25 yılda yaşananlara değinen Ercan, "25 yıldır bizler neler gördük, neler geçirdik? Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu davada çok tümsekleri atlattık, 15 Temmuz'u atlattık. Ondan önceki 28 Şubatları zaten unutmadık. Belki de bizleri bu dava uğrunda yollara düşüren en önemli sebeplerden bir tanesi AK kadınlar olarak o yirmi sekiz Şubat'ta yaşadığımız zorluklar ve zulümler kıymetli kardeşlerim." ifadesini kullandı.

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        Bu yaşanılanları unutmadıklarını anlatan Ercan şunları söyledi:

        "Bunların hiçbir tanesini unutmadık. Eğer Allah ve inşallah şimdi de birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle şu yaşadığımız dönemlerdeki zaman zaman zorlukların da farkındayız. Bunu da en güzel şekilde atlatacağız. Allah'ın izniyle sizlerin sayesinde. Bizler tek tek, kapı kapı gezerek, davamızı anlatarak hem ülkemize hem milletimize faydalı olacağız ama aynı zamanda da Gazze'ye ve tüm mazlum coğrafyalara da faydamızı unutmayacağız. Çünkü sizler, çünkü AK kadınlar, çünkü AK davanın neferleri beklenen ve özlenen kıymetli kardeşlerim. Sizler beklenen nesillersiniz."

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        TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt ise AK Parti'nin yoldan çıkmışlarla, sapıtmışlarla ve yanlışlarla işinin olmadığını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanlış yapanlarla yol gitmediğini anlatan Beyazıt, "Bizim farkımız, bizim liderimizin farkı yanlış yapanlarla asla yol gitmez. Onlara gereğini yapar, gereken hesabı da sorar. Bundan emin olun. Başkaları gibi o yanlışların üzerine değil, o yanlışları gidermek için gereğini yapar. Onun için değerli kardeşlerim asla şu tuzağa düşmeyin. Bizim maddeyle işimiz yok. Bizim dünya menfaatleriyle işimiz yok, hak gibi, iman gibi, mücadele gibi, ufuk gibi bir meselesi var." diye konuştu.

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        Toplantıya, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ve partililer katıldı.

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindekiler, Tokat Valisi Abdullah Köklü ile AK Parti Tokat İl Başkanlığı ve esnafı ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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