Almus Belediye Başkanı Özer'in acı günü
Almus Belediye Başkanı Bekir Özer'in 72 yaşındaki kayınpederi Şinasi Oğuz hayatını kaybetti.
Almus Belediye Başkanı Bekir Özer'in 72 yaşındaki kayınpederi Şinasi Oğuz hayatını kaybetti.
İlçede yaşayan ve rahatsızlanan Oğuz, Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Oğuz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Oğuz'un cenazesi Almus Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Almus Mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına Almus Kaymakamı Uğur Kızılboğa, Belediye Başkanı Özer, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal ve vatandaşlar katıldı.
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