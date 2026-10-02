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        Niksar Kaymakamı Perçi, yapımı süren hizmet binalarında inceleme yaptı

        Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, ilçede yapımı tamamlanma aşamasına gelen İl Özel İdaresi Niksar Bakımevi ile İlçe Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 19:02 Güncelleme:
        Niksar Kaymakamı Perçi, yapımı süren hizmet binalarında inceleme yaptı

        Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, ilçede yapımı tamamlanma aşamasına gelen İl Özel İdaresi Niksar Bakımevi ile İlçe Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

        İlçe Özel İdare Müdürlüğünü ziyaret eden Perçi, yürütülen çalışmalar ve sunulan hizmetler hakkında İlçe Özel İdare Müdürü Recep Arslan'dan bilgi aldı.

        Perçi, daha sonra yapımı devam eden İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binasının inşaat alanını gezdi.

        Kaymakam Perçi, inşaatın mevcut durumu, tamamlanma süreci ve planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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