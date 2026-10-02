Niksar Kaymakamı Perçi, yapımı süren hizmet binalarında inceleme yaptı

Perçi, daha sonra yapımı devam eden İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binasının inşaat alanını gezdi.

İlçe Özel İdare Müdürlüğünü ziyaret eden Perçi, yürütülen çalışmalar ve sunulan hizmetler hakkında İlçe Özel İdare Müdürü Recep Arslan'dan bilgi aldı.

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