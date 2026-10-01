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        Tokat'ta üniversite öğrencileri tarihi mekanlarda ders işliyor

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eğitim gören öğrenciler, "Şehir ve Kültür" dersini tarihi mekanlarda işliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 18:53 Güncelleme:
        Tokat'ta üniversite öğrencileri tarihi mekanlarda ders işliyor

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eğitim gören öğrenciler, "Şehir ve Kültür" dersini tarihi mekanlarda işliyor.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, seçmeli ders kapsamında kentin kültürel mirasını öğrenme imkanı bulan öğrenciler, "Şehir ve Kültür" dersini Tokat Mevlevihanesi ve Osman Paşa Konağı'nda gerçekleştirdi.

        Doç. Dr. Edip Uzundal, Dr. Öğretim Üyesi Orhan Gazi Gökçe, Ali Bal ve Ahmet Sefa Kesler'in refakat ettiği ders, öğrencilere şehri yerinde tanıma imkanı sundu.

        Tokat Mevlevihanesini ziyaret eden öğrenciler, şehrin tasavvuf kültürü hakkında bilgi edindi.

        Osman Paşa Konağı'nda devam eden programda öğrenciler, şehrin mutfağını deneyimleme fırsatı buldu.

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        Hem kültürel hem de gastronomik yönüyle zengin geçen program, öğrencilerin Tokat'ı farklı boyutlarıyla tanımasına katkı sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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