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        Tokat'tan Almanya ve Hollanda'ya gençlik projeleri için işbirliği ziyareti

        Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Erasmus+ projesi kapsamında Almanya ve Hollanda'da gençlik çalışmaları ve yeni proje ortaklıklarına yönelik temaslarda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Tokat'tan Almanya ve Hollanda'ya gençlik projeleri için işbirliği ziyareti

        Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Erasmus+ projesi kapsamında Almanya ve Hollanda'da gençlik çalışmaları ve yeni proje ortaklıklarına yönelik temaslarda bulunuldu.

        Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle yürütülen proje kapsamında 23-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen programın Almanya bölümünde T.C. Hamburg Başkonsolosluğu ile Lauenburg/Elbe, Lauenburg Streetwork ve Schwarzenbek gençlik merkezleri ziyaret edildi.

        Görüşmelerde gençlik politikaları Erasmus+ faaliyetleri, uluslararası projeler ve iyi uygulama örnekleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Programın Hollanda bölümünde ise T.C. Amsterdam Başkonsolosluğu, Türkiye Maarif Vakfı Maarif Europe Amsterdam Eğitim Merkezi, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü ve Uluslararası Demokratlar Birliği Hollanda Bölgesi ziyaret edildi. Temaslarda gençlik, kültür ve eğitim alanlarında yürütülen çalışmalar ile Erasmus+ kapsamında geliştirilebilecek ortak projeler değerlendirildi.

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        Ziyaretlerle uluslararası kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, yeni proje ortaklıklarının oluşturulması ve edinilen deneyimlerin Tokat'taki gençlik çalışmalarına aktarılması hedeflendiği kaydedildi.

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