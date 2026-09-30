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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 20:03 Güncelleme:
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        G.M. (51) idaresindeki 34 JB 4621 plakalı otomobil, Zile-Artova kara yolu Hasanağa köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan H.M. (49), M.M. (61) ve C.M. (59) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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