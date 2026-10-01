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        Tokat'ta 550 metrelik içme suyu hattı yenileniyor

        Tokat Belediyesi, Altıyüzevler Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan yaklaşık 550 metrelik asbestli içme suyu ana şebeke hattının yenilenmesi için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 18:55 Güncelleme:
        Tokat'ta 550 metrelik içme suyu hattı yenileniyor

        Tokat Belediyesi, Altıyüzevler Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan yaklaşık 550 metrelik asbestli içme suyu ana şebeke hattının yenilenmesi için çalışma başlattı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi ekipleri, Danişment Gazi Caddesi'nin Danişment Gazi 3. Sokak ile Kaşıkçı 4. Sokak arasındaki bölümünde mevcut hattı 315 milimetrelik PE100 borularla değiştiriyor.

        Çalışmalar kapsamında 550 metrelik hattın 500 metresinde kanal kazısı tamamlandı, 400 metre borunun kaynak işlemleri gerçekleştirildi.

        Yeni hat çalışma yapılan bölgenin yanı sıra Güneşli, Kaşıkçıbağları ve Altıyüzevler mahallelerindeki yerleşim alanlarına içme suyu sağlayacak.

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        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, altyapı çalışmalarının kentin geleceği açısından önem taşıdığını vurguladı.

        Ekonomik ömrünü tamamlayan hatları modern ve uzun ömürlü sistemlerle yenilediklerine işaret eden Yazıcıoğlu, "Altıyüzevler'de yürüttüğümüz bu çalışma yalnızca bir sokağımızı değil, birden fazla mahallemizdeki içme suyu arz güvenliğini doğrudan ilgilendiriyor. Sağlam altyapı, güçlü şehir demektir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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