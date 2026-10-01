Tokat'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Araçlarda bulunan Y.E.S. (23), Y.D. (21), B.E. (28) ve M.D. (29) ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Ekipler, durdurdukları araçlarda ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlenen 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Tokat-Niksar kara yolunda üç aracı takibe aldı.

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