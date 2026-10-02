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        U15 Serbest Güreş Balkan Şampiyonası'nda dereceye giren güreşçiler Tokat'ta coşkuyla karşılandı

        Tokat'ın Almus ilçesinde, Hırvatistan'da düzenlenen U15 Serbest Güreş Balkan Şampiyonası'nda dereceye giren güreşçileri vatandaşlar coşkuyla karşıladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 19:00 Güncelleme:
        U15 Serbest Güreş Balkan Şampiyonası'nda dereceye giren güreşçiler Tokat'ta coşkuyla karşılandı

        Tokat'ın Almus ilçesinde, Hırvatistan'da düzenlenen U15 Serbest Güreş Balkan Şampiyonası'nda dereceye giren güreşçileri vatandaşlar coşkuyla karşıladı

        Organizasyonda 15 yaş altı kategorisinde 75 kiloda altın madalya kazanan Eray Güçlü, 57 kiloda üçüncü olan Ahmet Ensar Akbaş ve güreş antrenörü Aziz Erdoğdu, Çevreli beldesinde coşkuyla karşılandı.

        Karşılama törenine Ataköy Belediye Başkanı Ömer Bayrak, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, AK Parti Almus İlçe Başkanı Yüksel Mirzaoğlu, güreş antrenörü Hüseyin Kalaycı ile güreşçilerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

        Güreşçiler için yapılan duanın ardından kurban kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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