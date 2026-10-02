U15 Serbest Güreş Balkan Şampiyonası'nda dereceye giren güreşçiler Tokat'ta coşkuyla karşılandı

Güreşçiler için yapılan duanın ardından kurban kesildi.

Karşılama törenine Ataköy Belediye Başkanı Ömer Bayrak, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, AK Parti Almus İlçe Başkanı Yüksel Mirzaoğlu, güreş antrenörü Hüseyin Kalaycı ile güreşçilerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Organizasyonda 15 yaş altı kategorisinde 75 kiloda altın madalya kazanan Eray Güçlü, 57 kiloda üçüncü olan Ahmet Ensar Akbaş ve güreş antrenörü Aziz Erdoğdu, Çevreli beldesinde coşkuyla karşılandı.

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