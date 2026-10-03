Tokat'taki tarihi caminin depreme dayanıksız minaresi yeniden yapıldı

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2023 yılında kontrollü şekilde tamamen sökülen minarenin yeniden yapımına başlandı. Özgün mimarisi ve taş işçiliği dikkate alınarak yürütülen çalışmaların ardından minare yeniden yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında yapılan incelemede, tarihi caminin minaresinin yapısal açıdan risk taşıdığı tespit edildi.

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