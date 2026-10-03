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        Tokat'taki tarihi caminin depreme dayanıksız minaresi yeniden yapıldı

        Tokat'ta tarihi Gülbahar Hatun Camisi'nin depreme dayanıksız olduğu belirlenen minaresi, tamamen sökülerek aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Tokat'taki tarihi caminin depreme dayanıksız minaresi yeniden yapıldı

        Tokat’ta tarihi Gülbahar Hatun Camisi'nin depreme dayanıksız olduğu belirlenen minaresi, tamamen sökülerek aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında yapılan incelemede, tarihi caminin minaresinin yapısal açıdan risk taşıdığı tespit edildi.

        Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2023 yılında kontrollü şekilde tamamen sökülen minarenin yeniden yapımına başlandı. Özgün mimarisi ve taş işçiliği dikkate alınarak yürütülen çalışmaların ardından minare yeniden yapıldı.

        Sultan II. Beyazıt tarafından annesi Gülbahar Hatun adına 1485 yılında yaptırılan Gülbahar Hatun Camisi, Tokat’ın önemli Osmanlı eserleri arasında yer alıyor.

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        Camideki restorasyon çalışmaları ise sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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