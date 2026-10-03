Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Erbaa ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda, şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı.
Aramada 1780 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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