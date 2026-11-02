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        TOGÜ'de kalp ameliyatlarında hizmet kapasitesi artırılıyor

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarıyla koroner bypass, anevrizma, kalp kapağı ve minimal invaziv cerrahi alanlarında hizmet kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:44 Güncelleme:
        TOGÜ'de kalp ameliyatlarında hizmet kapasitesi artırılıyor

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarıyla koroner bypass, anevrizma, kalp kapağı ve minimal invaziv cerrahi alanlarında hizmet kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

        TOGÜ Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi alanında sunduğu sağlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kliniğin mevcut tıbbi cihaz ve altyapısından yararlanılarak farklı cerrahi müdahalelerin hastane bünyesinde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Prof. Dr. Salih Fehmi Katırcıoğlu, ekim ayından bu yana haftada iki gün TOGÜ Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde ameliyat ve hasta hizmetlerini yürüttüğünü belirtti. Katırcıoğlu, yeniden yapılanma süreciyle kliniğin hizmet kapsamını genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

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        Koroner bypass, anevrizma cerrahisi, kalp kapağı cerrahisi ve minimal invaziv cerrahi başta olmak üzere çeşitli alanlarda hizmet sunmayı amaçladıklarını kaydeden Katırcıoğlu, çalışmaların öncelikle Tokat ve çevresindeki hastaların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sürdürüldüğünü bildirdi. Katırcıoğlu, ilerleyen süreçte kliniğin kapasitesinin geliştirilerek bölgesel ve ulusal düzeyde hastalara hizmet verilmesinin hedeflendiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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