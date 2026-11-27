Tokat Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Ahmet Arat, Meclis Başkanlığı görevini ise Günaydın Altuntaş devraldı.

Tokat TSO'da gerçekleştirilen seçimlerin ardından devir teslim töreni düzenlendi.

Törende 2022-2026 döneminde yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Fatih Gökdere, görevini Ahmet Arat'a devretti.

Gökdere, dört yıllık görev süresince oda üyelerinin menfaatleri doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, yönetim kurulu üyelerine ve kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Arat ise gelişen ve büyüyen illerin başarısında birlikte hareket etme kültürünün önemli rol oynadığını söyledi.

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Tokat'ın sorunlarının çözümü için milletvekilleri, valilik ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışacaklarını vurgulayan Arat, "Bu, bir hizmet yarışı. Bayrağı alıp en ileriye nasıl götürürüz, bundan sonra ekibimizle oturacağız, planlı, programlı şekilde bu dört yılı değerlendireceğiz." diye konuştu.

Daha sonra Emin Yılar meclis başkanlığı görevini Günaydın Altuntaş'a devretti.

Yılar, görevini gönül rahatlığıyla bıraktığını dile getirerek, yeni yönetim ve meclis üyelerine görevlerinde başarı diledi.

Altuntaş ise kendisini bu göreve layık gören meclis üyelerine ve geçmiş dönemdeki hizmetlerinden dolayı Emin Yılar'a teşekkür etti.

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Törende, Gökdere ve Yılar'a plaket verildi.