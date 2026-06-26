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        Tokat'ta ambulans uçak 11 yaşındaki hasta çocuk için havalandı

        Tokat'ta rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 11 yaşındaki çocuk, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 23:20 Güncelleme:
        Tokat'ta ambulans uçak 11 yaşındaki hasta çocuk için havalandı

        Tokat'ta rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 11 yaşındaki çocuk, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde solunum destek cihazına bağlı 11 yaşındaki çocuğun ileri tetkik ve tedavi gerekliliğinden dolayı Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevkine karar verildi.

        Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen çocuk, buradan ekiplerce ambulans uçağa nakledildi.

        Çocuk, daha sonra ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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