Tokat'ta zararlılarla mücadele için doğaya 100 keklik salındı

Tokat'ta jandarma ekiplerince doğaya 100 keklik bırakıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden 100 keklik alındı. Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan Gökçe köyü çevresinde doğal hayatın sürdürülebilirliği, zararlılarla mücadele ve keklik popülasyonun artırılması maksadıyla keklikler doğaya salındı.

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