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        Tokat'ta zararlılarla mücadele için doğaya 100 keklik salındı

        Tokat'ta jandarma ekiplerince doğaya 100 keklik bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Tokat'ta zararlılarla mücadele için doğaya 100 keklik salındı

        Tokat'ta jandarma ekiplerince doğaya 100 keklik bırakıldı.

        Tokat İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden 100 keklik alındı.

        Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan Gökçe köyü çevresinde doğal hayatın sürdürülebilirliği, zararlılarla mücadele ve keklik popülasyonun artırılması maksadıyla keklikler doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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