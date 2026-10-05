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        Tokat'taki şeker fabrikasında karbonmonoksit gazından etkilenen 45 kişi tedavi altına alındı

        Tokat'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında karbonmonoksit gazından etkilenen 45 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 19:38 Güncelleme:
        Tokat'taki şeker fabrikasında karbonmonoksit gazından etkilenen 45 kişi tedavi altına alındı

        Tokat'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında karbonmonoksit gazından etkilenen 45 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir ve beraberindekilerle Turhal Devlet Hastanesi'nde tedavi görenleri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

        Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Köklü, "Hepimize geçmiş olsun. Turhal Şeker Fabrikamızda bugünkü karbonmonoksit zehirlenmesiyle ilgili hastalarımızı ziyaret ettik. Şu an için endişe edilecek bir durum bulunmuyor. Çok şükür bunu yerinde müşahede etmiş olduk." dedi.

        Karbonmonoksit gazından 45 kişinin etkilendiğini kaydeden Köklü, "Etkilenen 45 kişiden 35'inin durumu iyi düzeyde, 10 kişinin durumu da orta düzey diyebiliriz. Çok kötü durumda bir kişinin olduğu haberi gelmişti. O da entübeden çıktı ve orta seviyeye döndü." diye konuştu.

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        Köklü, hastalardan 8'inin ileri düzey oksijen tedavisi için Sivas'a sevk edildiğini, 2 kişinin daha sevk edileceğini belirterek, "Toplam 10 kişi Sivas Numune Hastanesinde ileri oksijen tedavisi alacak. Bu sevkler bir tehlikeden dolayı değil, ileriye dönük tedbir ve müşahede amacıyla yapılıyor." diye konuştu.

        Gazdan fabrikanın bir itfaiye personeli ile olay yerinde güvenlik tedbiri alan bir polis memurunun da etkilendiğini anlatan Köklü, "Polis memurumuz güvenlik tedbiri aldığı sırada açık havadaki sızıntıdan etkilendi. Durumu iyi, ayakta, herhangi bir sıkıntısı yok." ifadelerini kullandı.

        Fabrika sahasındaki çalışmaların devam ettiğini dile getiren Köklü, "AFAD ve diğer ekiplerimiz gerekli önlemleri aldı. Şu anda alanda gerekli müdahaleler yapılıyor. Herhangi bir risk olmaması için ekiplerimiz durumu 24 saat esasına göre takip edecek." dedi.

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        AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir de tedbirlerin alındığını belirterek "Sağlık Müdürümüz, Emniyet Müdürümüz ve ilgili kurumlarımız burada. Tüm Turhal'ımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

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