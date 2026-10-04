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        Tokat'ta kedi güzellik yarışması düzenlendi

        Tokat'ta, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında kedi güzellik yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 17:25 Güncelleme:
        Tokat'ta kedi güzellik yarışması düzenlendi

        Tokat'ta, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında kedi güzellik yarışması düzenlendi.

        Tokat Veteriner Hekimler Odası bahçesinde, "süslü" ve "bakımlı" kategorilerinde yapılan yarışmada, 18 kedi podyuma çıkarıldı.

        Jüri üyeleri, yarışmaya katılan kedilerin gözlerini, kulaklarını, patilerini ve vücutlarını inceledi.

        Bakımlı kategorisinde "Duman", süslü kategorisinde ise "Pamuk" birinci oldu.

        Yarışmada dereceye giren kedilere madalya takıldı, mama ile kedi kumu hediye edildi.

        Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, yaptığı açıklamada, "Amacımız kedilerin güzelliklerine değil, onlara gösterilen sevgi, şefkati görünür hale getirmekti." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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