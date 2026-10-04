Tokat'ta kedi güzellik yarışması düzenlendi
Tokat'ta, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında kedi güzellik yarışması düzenlendi.
Tokat'ta, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında kedi güzellik yarışması düzenlendi.
Tokat Veteriner Hekimler Odası bahçesinde, "süslü" ve "bakımlı" kategorilerinde yapılan yarışmada, 18 kedi podyuma çıkarıldı.
Jüri üyeleri, yarışmaya katılan kedilerin gözlerini, kulaklarını, patilerini ve vücutlarını inceledi.
Bakımlı kategorisinde "Duman", süslü kategorisinde ise "Pamuk" birinci oldu.
Yarışmada dereceye giren kedilere madalya takıldı, mama ile kedi kumu hediye edildi.
Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, yaptığı açıklamada, "Amacımız kedilerin güzelliklerine değil, onlara gösterilen sevgi, şefkati görünür hale getirmekti." dedi.
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