Tokat'ta kedi güzellik yarışması düzenlendi

Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, yaptığı açıklamada, "Amacımız kedilerin güzelliklerine değil, onlara gösterilen sevgi, şefkati görünür hale getirmekti." dedi.

Bakımlı kategorisinde "Duman", süslü kategorisinde ise "Pamuk" birinci oldu.

Tokat Veteriner Hekimler Odası bahçesinde, "süslü" ve "bakımlı" kategorilerinde yapılan yarışmada, 18 kedi podyuma çıkarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.